“Tirados al sol, amarrados de pies y manos”: Chilenos llegan a Santiago y relatan torturas sufridas tras captura por fuerzas israelíes

Víctor Chanfreau, Carolina Eltit y Claudio Caiozzi llegaron a suelo chileno y detallaron las condiciones en las que fueron retenidos junto a otros cientos de activistas que viajaban con ayuda humanitaria para la población de Gaza, asediada por Israel.

La mañana de este sábado, tres de los chilenos que fueron capturados por fuerzas de Israel en aguas internacionales lograron aterrizar a salvo en el aeropuerto de Santiago.

Se trata de Víctor Chanfreau, Carolina Eltit y Claudio Caiozzi, quienes detallaron las “brutales” horas que vivieron a manos de los israelitas, enfatizando que son maltratos, abusos y degradaciones que el pueblo palestino vive a diario.

Así fueron las más 60 horas en que los chilenos estuvieron capturados

Respecto al momento en que fueron abordados, Víctor detalló: “nos interceptan con buques militares, nos apuntan con armas de guerra y se suben a nuestros barcos, además de que los destrozan y algunos se los roban, y ahí nos suben a un buque prisión“, dando a inicio a las más de 60 horas en que estuvieron capturados.

Con emoción en su voz, Carolina sinceró que “en minutos pensamos que no íbamos a volver”, ya que debieron soportar “torturas muy fuertes, pero siempre pensando que en el pueblo palestino, los casi 9 mil presos, viven esto todos los días y mil veces peor, y eso nos impulsaba cada día a seguir y decir ‘vamos a volver a casa'”.





La periodista detalló que “nos tenían en condiciones precarias, sin papel higiénico, un baño para 190 personas, tirados al sol, amarrados de pies y mano s . Todo lo que te pueda decir es muy poco en comparación con lo que debe vivir esa gente y tenemos que luchar para que los presos palestinos salgan de este calvario porque es brutal”.

Por su parte, Claudio indicó que recibieron un trato “deshumanizante” y vivieron momentos de mucha violencia. “Todos lo pasamos muy mal, nos trataron como si no fuéramos humanos”, afirmó, aunque sostuvo que su encuentro con el ejército de Israel fue “con guante blanco” en comparación con lo que viven diariamente los palestinos.

Críticas al gobierno tras captura del ejército de Israel

A juicio de Chanfreau, “el gobierno de Chile actuó pésimo” ante la grave situación que vivieron.

“Imagínense que un país cualquiera, que no sea Israel, secuestre en aguas internacionales a tres chilenos y los torture durante más de 60 horas, es evidente que ya se habrían quebrado las relaciones diplomáticas”, enfatizó el ex dirigente estudiantil.

En ese contexto, “se ve que les importa más el dinero que como están sus ciudadanos alrededor del mundo, eso también hay que denunciarlo”.