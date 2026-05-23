“Como una bebé eterna”: El conmovedor mensaje de Rigeo en el cumpleaños n°19 de su hija Renata

“Créeme que daría mi vida por haber cambiado el destino de la tuya, mi amor”, escribió el cantante junto a una foto de su hija en Instagram.

Este viernes el cantante Rigeo, hermano de Daniela Aránguiz, compartió sus redes sociales un mensaje por el cumpleaños número 19 de su hija Renata.

Emocionado por las cosas que le habría gustado vivir con ella, el artista expresó todo el amor que siente hacia la joven, diagnosticada con el Síndrome de Angelman.

El emotivo mensaje de cumpleaños

“22 de mayo. Hace 19 años atrás estaba naciendo esta preciosura de niña que ya es toda una señorita, la cual el tiempo y el destino la dejaron como una bebé eterna“, partió escribiendo Rigeo en su último posteo de Instagram.





“Siempre he soñado cómo sería tu voz o cómo sería una llamada tuya. Un ‘hola papá, ven a buscarme’ o ‘papá, te amo’. Sé que tu mirada y abrazos reflejan todo lo que sientes, pero créeme que daría mi vida por haber cambiado el destino de la tuya, mi amor”, agregó el cantante.

Emocionado con la fecha, cerró: “Algo tan simple como verte bailar y cantar sería mi máximo deseo para ti, mi amor, y tengo claro que algún día Dios nos juntará, y ahí conversaremos de todo lo que no pudimos hablar en vida. Te amo y te amaré por siempre esos ojos como luceros y esa risa que se escucha en todos lados. Feliz cumple, Reny”.

Más de 200 personas le dejaron comentarios con buenos deseos y cariños para Renata: “Felicidades a tan hermosa princesa, tiene la dicha de tener un padre como tú, el mejor” y “ella te habla con esa mirada y te sonríe cada vez que te quiere decir algo eso es lo máximo”.