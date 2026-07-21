Preocupantes imágenes: Alerta en La Serena por desborde de canal debajo de 6 edificios

Un importante flujo de agua pasa bajo las construcciones y ahora desemboca directamente en la playa, frente a Avenida del Mar.

Una preocupante situación se vive en La Serena, específicamente, en la Avenida del Mar a la altura del 4.800, donde un canal se desbordó por completo y amenaza las construcciones aledañas.

Según mostraron las imágenes en vivo de CHV Noticias, el caudaloso cuerpo de agua pasa justo por debajo de unos edificios, a través de lo que parece ser una tubería o acuaducto.

Serían al menos seis los edificios afectados, y sus residentes manifestaron su preocupación por eventuales riesgos en sus inmuebles, pues desconocen si los cimientos tienen la solidez como para resistir un flujo de agua de esta naturaleza.