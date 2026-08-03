Conscripto fallece al interior de regimiento del Ejército en Puerto Aysén: Estaba de guardia

La institución informó lo sucedido a través de un comunicado, donde además de entregar los antecedentes a la Fiscalía Militar anunció un sumario administrativo.

Un conscripto fue encontrado muerto al interior del Regimiento N°8 “Chiloé” de Puerto Aysén, donde el Ejército se encuentra investigando lo sucedido.

La institución emitió un comunicado en el que lamenta el fallecimiento del soldado, quien se encontraba cumpliendo servicios de guardia al interior de la unidad del regimiento este lunes 3 de agosto.





“Tras el hallazgo, de inmediato se activaron los protocolos pertinentes informando de lo sucedido a sus familiares y entregando los antecedentes a los organismos correspondientes, como a la Fiscalía Militar”, se indicó en el escrito.

El Ejército también agregó que paralelamente se inició una investigación sumaria administrativa para esclarecer las circunstancias en que ocurrieron los hechos.

De momento no se han entregado informaciones sobre la identidades del fallecido conscripto ni las condiciones en las que se produjo su muerte.

Comunicado del Ejército