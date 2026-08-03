03/ 08/ 2026 13:06

VIDEO | Tragedia en el aire: Colisión entre dos helicópteros que combatían incendio deja dos muertos en Grecia

Dos fallecidos y dos heridos dejó un importante accidente aéreo ocurrido en Grecia. El hecho ocurrió cuando dos helicópteros que combatían un incendio en Psatha, al oeste de Atenas, colisionaron, provocando que una de las aeronaves se precipitara al suelo. El siniestro está siendo investigado por las autoridades aeronáuticas del país helénico, aunque de manera preliminar se estableció que la causa de la colisión habrían sido problemas de visibilidad.