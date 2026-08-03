Cortes de luz en 9 comunas de la RM por trabajos de Enel: Revisa las horas y zonas afectadas

La empresa informó que, como parte de trabajos programados, sectores de casi una decena de comunas están sin suministro eléctrico.

Enel informó a través de su plataforma que nueve comunas de la región Metropolitana sufrirán una serie de cortes de luz durante este lunes 3 de agosto.

Las interrupciones de suministro eléctrico fueron programadas por la empresa y se prolongarán por varias horas, como ocurre periódicamente.

En lo que respecta a las comunas afectadas, el corte de suministro ocurrirá en zonas de:

La Reina

Ñuñoa

Estación Central

San Miguel

Pedro Aguirre Cerda

La Cisterna

La Florida

Vitacura

Las Condes





Revisa las nueve comunas con corte de luz en la región Metropolitana este lunes 3 de agosto

Las Condes: Entre las 10:00 y las 16:00 horas.

Vitacura: Entre las 10:00 y las 18:00 horas.

La Florida: Entre las 09:30 y las 15:30 horas.

La Cisterna: Entre las 10:00 y las 17:00 horas.

Pedro Aguirre Cerda: Entre las 10:30 y las 16:30 horas.

San Miguel: Entre las 10:00 y las 14:00 horas.

Estación Central: Entre las 11:00 y las 17:00 horas.

Ñuñoa: Entre las 10:00 y las 17:00 horas.

Ñuñoa: Entre las 10:30 y las 16:30 horas.