Cortes de luz en 9 comunas de la RM por trabajos de Enel: Revisa las horas y zonas afectadas
La empresa informó que, como parte de trabajos programados, sectores de casi una decena de comunas están sin suministro eléctrico.
Enel informó a través de su plataforma que nueve comunas de la región Metropolitana sufrirán una serie de cortes de luz durante este lunes 3 de agosto.
Las interrupciones de suministro eléctrico fueron programadas por la empresa y se prolongarán por varias horas, como ocurre periódicamente.
En lo que respecta a las comunas afectadas, el corte de suministro ocurrirá en zonas de:
- La Reina
- Ñuñoa
- Estación Central
- San Miguel
- Pedro Aguirre Cerda
- La Cisterna
- La Florida
- Vitacura
- Las Condes
Revisa las nueve comunas con corte de luz en la región Metropolitana este lunes 3 de agosto
- Las Condes: Entre las 10:00 y las 16:00 horas.
- Vitacura: Entre las 10:00 y las 18:00 horas.
- La Florida: Entre las 09:30 y las 15:30 horas.
- La Cisterna: Entre las 10:00 y las 17:00 horas.
- Pedro Aguirre Cerda: Entre las 10:30 y las 16:30 horas.
- San Miguel: Entre las 10:00 y las 14:00 horas.
- Estación Central: Entre las 11:00 y las 17:00 horas.
- Ñuñoa: Entre las 10:00 y las 17:00 horas.
- Ñuñoa: Entre las 10:30 y las 16:30 horas.
- La Reina: Entre las 10:00 y las 17:00 horas.