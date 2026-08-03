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Cortes de luz en 9 comunas de la RM por trabajos de Enel: Revisa las horas y zonas afectadas

La empresa informó que, como parte de trabajos programados, sectores de casi una decena de comunas están sin suministro eléctrico.

CHV Noticias
Por CHV Noticias

Enel informó a través de su plataforma que nueve comunas de la región Metropolitana sufrirán una serie de cortes de luz durante este lunes 3 de agosto.

Las interrupciones de suministro eléctrico fueron programadas por la empresa y se prolongarán por varias horas, como ocurre periódicamente.

En lo que respecta a las comunas afectadas, el corte de suministro ocurrirá en zonas de:

  • La Reina
  • Ñuñoa
  • Estación Central
  • San Miguel
  • Pedro Aguirre Cerda
  • La Cisterna
  • La Florida
  • Vitacura
  • Las Condes

Revisa las nueve comunas con corte de luz en la región Metropolitana este lunes 3 de agosto

  • Las Condes: Entre las 10:00 y las 16:00 horas.
  • Vitacura: Entre las 10:00 y las 18:00 horas.
  • La Florida: Entre las 09:30 y las 15:30 horas.
  • La Cisterna: Entre las 10:00 y las 17:00 horas.
  • Pedro Aguirre Cerda: Entre las 10:30 y las 16:30 horas.
  • San Miguel: Entre las 10:00 y las 14:00 horas.
  • Estación Central: Entre las 11:00 y las 17:00 horas.

 

  • Ñuñoa: Entre las 10:00 y las 17:00 horas.
  • Ñuñoa: Entre las 10:30 y las 16:30 horas.
  • La Reina: Entre las 10:00 y las 17:00 horas.
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