“Estás fuera de contexto”: Titi García-Huidobro defendió con todo a Daniel Fuenzalida tras dichos de Jordi Castell

“No sé en qué momento el maní te cayó a ti”, sentenció la comunicadora que ha sido involucrada sentimentalmente en el último tiempo con el animador.

Titi García-Huidobro volvió a encender las alarmas de romance este jueves tras defender públicamente a Daniel Fuenzalida por los dichos de Jordi Castell.

Fue en el programa “Tal Cual”, donde Jordi aseguró: “Que el canal del Estado tenga en pantalla un sinvergüenza, que inscribe a su nombre marcas que no le corresponden, y lo tengan como un comunicador, a mí me parece que es peligroso, por decir lo menos”.





La defensa de Titi García-Huidobro a Daniel Fuenzalida

En esa misma línea, agregó: “Así que ojo, gobierno de Chile, si sigue teniendo a ese sinvergüenza, que en este minuto está en juicio por estar inscribiendo marcas a un nombre que no es de él, no sé, ahí se las dejo con las malas prácticas”.

Los dichos de Castell enfurecieron a Titi García-Huidobro, quien ocupó su espacio en el programa “No es Lo Mismo” para enviarle un mensaje al fotógrafo en defensa de Fuenzalida.

“Nadie puede ningunear ni cancelar a otra persona; la época de cancelación ya no existe, ‘que no puedes trabajar, ni hacer esto’. Acá haré un pequeño boli porque este recado va para Jordi Castell”, comenzó diciendo Titi.

Por otra parte, la comunicadora agregó: “Tampoco puedes cancelar a Daniel Fuenzalida diciendo lo que dijo en su programa ‘Tal Cual’. Encuentro, Jordi Castell, que estás fuera de contexto”.

“No sé en qué momento el maní te cayó a ti porque no has hecho nada más que estar en TV+. Si le tienes envidia al Huevo o tienes algún problema con él, es mejor decírselo cara a cara y no mandar recados por pantalla”, indicó García-Huidobro.

Cabe destacar que el romance entre Daniel Fuenzalida y Titi García-Huidobro quedó expuesto en Primer Plano, donde se aseguró que fue hace pocos meses; sin embargo, ambos aseguraron que solo son amigos.