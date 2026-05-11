“Sin protección…”: Expareja de Álvaro Ballero causó revuelo tras revelar presuntos inéditos detalles de su relación

María José Reyes confirmó que su relación con Álvaro terminó y respondió a múltiples comentarios de internautas.

Este martes, María José Reyes, la expareja de Álvaro Ballero, causó revuelo en redes sociales tras publicar un íntimo video en TikTok.

En el video, María José hace alusión a lo que serían aspectos privados de su relación con el exchico reality y confirma que terminaron su vínculo amoroso, ad portas de que él entre a un reality con Ludmila Ksenofontova.





¿Qué dijo María José Reyes?

En el registro, María José escribió: “Cosas que aprendí que no significan nada”.

Al respecto, comentó: “Dormir juntos, conocer a la familia, sin protección, hablar del futuro, los ‘te amo'”.

El escrito causó impacto entre los internautas debido al contenido íntimo de sus palabras y luego en los comentarios confirmó el quiebre amoroso con Ballero.

“Entiendo que él te dejó”, escribió un internauta, a lo que María José respondió: “Fue un acuerdo”.

Aunque múltiples usuarios pusieron en duda la veracidad del quiebre amoroso, argumentando que sería una estrategia para poder ingresar a un reality con Ballero, Reyes respondió tajantemente.

“Terminamos po’, si es como obvio, ¿o no? Se va al reality con su ex”, cerró.

Revisa la publicación de TikTok: