“No va a ser muy decorosa…”: La tajante opinión de Álvaro Ballero sobre la nueva pareja de Ludmilla Ksenofontova

El exchico reality no se guardó nada y aseguró que le dolió saber sobre esta nueva pareja, a quien él ya conocía.

Este martes, Álvaro Ballero rompió el silencio y se refirió a la nueva pareja de Ludmila Ksenofontova e incluso abordó el momento en que se enteró del romance.

El exchico reality respondió preguntas de sus seguidores, quienes, sin filtro, abordaron todas las aristas de la nueva relación amorosa de Ludmila.





¿Qué dijo Álvaro Ballero?

“¿Qué sentiste al ver que ya se publicó una foto de tu ex con su nueva pareja?”, preguntó una persona, a lo que Álvaro contestó: “Tan nueva no es… ojo”.

Al respecto, sinceró: “Me dolió más que la ch…, pero no reaccioné con rabia como antes. Antes reaccionaba con rabia, me hubiese ido a la m… Me hubiese dado la locura, pero no. Me dolió no más”.

“Es la persona más importante en mi vida y eso nada lo va a cambiar. Aunque me case de nuevo”, aseguró.

Luego otra internauta preguntó: “¿Ya conocías al nuevo de tu ex? ¿O recién lo conocías por la foto que circula? ¿Qué te pareció?”.

El exchico reality, sin tapujos, advirtió: “La respuesta no va a ser muy decorosa. Lo conocí porque era la persona que iba a buscar a Ludmila cuando entró al circo”.

“Ahí lo vi un par de veces. ¿Qué me pareció la foto? La Ludmila eligió muy bien la foto; le favorece mucho. Eso es lo único que puedo decir”, arremetió Ballero.

Minutos más tarde, las preguntas comenzaron a adentrarse en áreas más privadas de la vida de Álvaro, por lo que este último decidió borrar los videos.

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