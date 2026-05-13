“Todo Chile feliz por ti”: Expareja de Cangri anuncia que se casará y genera reacción de Dash

“Sabemos lo feliz que te hace haber conocido a un hombre que te dé todo lo que necesitas”, comentó una cercana entre los 900 mensajes que le dejaron a Araceli Díaz.

Araceli Díaz, la fonoaudióloga y ex pareja de Sebastián “Cangri” Leiva, anunció en sus redes sociales que acaba de dar un gran paso en su actual relación: se casará.

La noticia llegó precisamente en el Día de las Madres y rápidamente más de 900 personas la felicitaron por su compromiso, incluso Maickol “Dash” González, amigo y compañero de reality, se hizo presente en la publicación de la noticia.

“Todo Chile feliz por ti”

“Y mi respuesta es y será siempre sí”, escribió Araceli en su última publicación de Instagram, donde se la ve junto a su (ahora) futuro esposo junto a la playa disfrutando de la puesta de sol.





Entre besos y abrazos, la madre de la hija menor de Cangri aparece mostrando el delicado anillo con el que le propusieron matrimonio.

“Todo Chile feliz por ti, reina”, “Me alegro que tanto ella como su bebita hayan encontrado un ser humano de tan buenos principios” y “Te mereces esto y más. Solo quiénes entendemos por lo que has pasado sabemos lo feliz que te hace haber conocido a un hombre que te dé todo lo que necesitas”, le escribieron algunos cercanos.

Por su parte, Dash también vio la noticia de Díaz y con un “me gusta” reaccionó a la noticia de la boda, al igual que otros 80 mil usuarios.