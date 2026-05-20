Candida Doyle de Pulp revela por qué volvieron tras 24 años y confiesa su amor por Chile: “Es mi lugar favorito de América”

En la previa de su regreso al país, la teclista de la banda británica conversó sobre el presente de la agrupación, el regreso a los escenarios tras décadas y el vínculo especial que mantienen con el público chileno.

La visita de Pulp a Chile ya comienza a generar expectativa entre sus fanáticos, y en la previa de su regreso al país, Candida Doyle conversó sobre el presente de la banda, el regreso a los escenarios tras décadas y el vínculo especial que mantienen con el público chileno.

En conversación exclusiva, la histórica tecladista aseguró que Chile ocupa un lugar especial para el grupo y abordó cómo fue el proceso de volver a grabar música después de 24 años.

“Chile es probablemente mi lugar favorito de América”

—¿Cómo te sientes de volver a Chile?

“Nos encanta Chile. Probablemente es mi lugar favorito de Sudamérica, quizás de toda América. Estoy muy emocionada de volver otra vez”.

La integrante de Pulp también destacó la fuerte conexión que tienen con el país y recordó que Santiago es una de las ciudades donde más se escucha la música de la banda.

El homenaje a Steve Mackey y la nueva etapa de Pulp

Durante la conversación, Doyle recordó el emotivo momento vivido en Chile en 2023, cuando la banda rindió homenaje al fallecido bajista Steve Mackey.

—¿Cómo ha sido el proceso para la banda tras la pérdida de Steve Mackey?

“Es muy distinto ahora. Somos más personas en escena, somos nueve en total. Y, para mí, se siente más armónico siendo nueve”.

Además, explicó que el grupo recibió un pin de parte de fanáticos chilenos, el mismo que utilizaron durante aquel especial concierto.

“No queríamos hacer otro disco”

Uno de los temas más llamativos de la entrevista fue el regreso discográfico de la banda británica después de más de dos décadas.

—¿Cómo fue volver al estudio después de 24 años?

“Fue mucho mejor de lo que esperaba. Antes grabar discos podía tomar 18 meses. Este álbum lo hicimos en tres semanas, así que fue mucho más agradable de lo que imaginaba”.

Doyle también reconoció que inicialmente no estaban convencidos de volver a grabar un LP.

—¿Qué los hizo decidirse a hacer un nuevo álbum?

“Fue idea de Jarvis. Ni Nick ni yo estábamos muy entusiasmados porque antes los procesos habían sido largos y agotadores. Jarvis dijo: ‘Probemos. Si sale bueno, seguimos adelante; si es malo, simplemente lo ignoramos’”.

El fenómeno generacional de Pulp

La tecladista también se mostró sorprendida por la cantidad de jóvenes que actualmente escuchan a la banda.

—¿Qué piensas del fenómeno generacional de Pulp?

“Es increíble. Realmente me sorprende mucho. Me encanta, pero jamás pensé que algo así pasaría”.

Incluso, aseguró que nunca imaginaron seguir vigentes después de tantos años.

—¿Alguna vez pensaron que seguirían tocando después de décadas?

“No, para nada. Pensé que a nadie le interesaría”.

Pulp volverá a presentarse en Chile el próximo 8 de junio en el Movistar Arena, en el marco de la gira de promoción de su nuevo disco More. El show marcará el esperado reencuentro de la banda con el público chileno tras su recordado paso por Primavera Fauna y promete un recorrido por clásicos como “Common People”, “Disco 2000” y “Do You Remember the First Time?”, además de nuevo material. Las entradas se encuentran disponibles a través de PuntoTicket.