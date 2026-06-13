Pamela Díaz rompió el silencio tras romántico video con Felipe Kast: Así respondió sobre su situación sentimental

Una cita en el sur de Chile, que quedó registrada y fue viralizada en redes, reavivó las especulaciones sobre una reconciliación.

Pamela Díaz rompió el silencio tras los rumores de una reconciliación amorosa con Felipe Kast por un video viralizado en redes sociales, en el que aparecen juntos.

El registro revelado hace solo tres días habría sido grabado en el sur de Chile y muestra a ambos en un local de comida que reavivó las especulaciones sobre su estado sentimental.





Pamela Díaz rompe el silencia tras romántico video con Felipe Kast

En el programa Mañana Te Cuento de Once Stream, la Fiera respondió a las bromas de sus colegas Rodrigo Gallina y Joaquín Méndez sobre los rumores tras el video.

De esta manera, Pamela Díaz negó haber retomado su relación con Felipe Kast: “Les quiero decir que estoy soltera , está todo bien. No estoy pololeando”. Además, agregó que solo se está divirtiendo.

El registro dura siete segundos y fue difundido por Camila Prieto, una usuaria de Instagram. En él, aparecen sentados uno al lado del otro. Sin embargo, lo que llamó la atención en redes sociales fue la cercanía entre ambos, en específico, el gesto de afecto hacia el parlamentario.

El video muestra a la Fiera acariciándole el brazo y la espalda por debajo de la polera.

El quiebre de la relación entre Pamela Díaz y Felipe Kast había sido confirmado en febrero de 2026. Sin embargo, unas semanas después también se les vio juntos. En esa oportunidad, Pamela Díaz ironizó sobre la situación: “No soy yo, es una doble”.





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