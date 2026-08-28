Caso de María Paz Ramírez: Detenido es formalizado por conducción bajo la influencia del alcohol con resultado de muerte

Las hermanas de la víctima, Ángela y María José Prieto, llegaron a los tribunales y señalaron que querían dar una señal para que estos hechos no vuelvan a ocurrir.

Este viernes se realizó la audiencia de formalización del imputado por el fatal atropello de María Paz Ramírez en Providencia.

Esto, luego de que el Ministerio Público solicitara ampliar la detención para poder reunir más antecedentes.





¿Qué cargos se le imputan al detenido?

Durante la audiencia, el imputado fue formalizado por conducción bajo la influencia del alcohol con resultado de muerte.

Además, se le suman otros cargos, como incumplir la norma de detener la marcha, prestar auxilio y dar aviso a la autoridad.

Asimismo, el tribunal solicitó la medida cautelar de prisión preventiva, lo que no se ha establecido aún, puesto que, al cierre de esta nota, la formalización no ha terminado.

Las hermanas de la víctima, Ángela y María José Prieto, llegaron a los tribunales y señalaron que querían dar una señal para que estos hechos no vuelvan a ocurrir.

“Estamos acá por respeto a nuestra hermana, Paz Ramírez. Queremos que su muerte no sea en vano”, expuso Ángela.

Finalmente, María José concluyó: “Vamos a hacer todo lo posible para que ojalá ninguna otra familia tenga que pasar por este dolor (…) Confiamos en la justicia”.

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