28/ 08/ 2026 15:48

Desde venta online hasta robo de su placa: Las hipótesis que se barajan tras asesinato de carabinero en Renca

Este jueves, un carabinero de franco fue asesinado en la comuna de Renca. Al respecto, se ha desplegado un amplio operativo policial que tiene como objetivo encontrar a quienes estén vinculados con el crimen. Dentro de las hipótesis investigativas se baraja la posibilidad de un robo con homicidio tras una venta online e incluso que los delincuentes hayan intentado robarle su placa de funcionario y él se haya resistido.