30/ 08/ 2026 23:02

A FONDO | Caen “Las Patronas”: Así operaban para robar celulares a escolares y universitarias

Mujeres de nacionalidad colombiana que se hacían llamar “las patronas” robaron más de una decena de teléfonos a escolares y universitarias en la comuna de Providencia. Su modus operandi era siempre el mismo: intimidaban y amedrentaban a sus víctimas, exigiéndoles que les entregaran sus celulares bajo la excusa de demostrar que no conocían a supuestas personas que estaban vendiendo droga en “su territorio”.