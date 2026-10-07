“No tiene precedentes”: Condenada a muerte que sobrevivió a dos inyecciones letales recobra la conciencia y habría vuelto a hablar

El estado de salud de la mujer que sobrevivió a una ejecución en Tennessee registró una mejoría, en uno de los casos que ha causado gran impacto en Estados Unidos.

A casi una semana de su fallida ejecución, Christa Pike, mujer condenada a muerte en Tennessee, recobró el conocimiento y estaría hablando, según declararon sus abogados en un comunicado.

“Contra todo pronóstico, Christa Pike está consciente, habla y continúa recibiendo atención médica vital. A pesar de las graves lesiones que sufrió en los brazos, sigue esposada y atada a la cama“, expresó su equipo legal.

En esa misma línea, añadieron que “su recuperación no tiene precedentes médicos”, indicando que, si bien su “pronóstico aún es incierto”, prevén “una larga recuperación”.

Pena de muerte a Christa Pike en Tennessee

La mujer de 50 años fue sometida a dos inyecciones letales de pentobarbital en la cárcel Riverbend Maximum Security a fines de septiembre, en lo que habría significado la primera ejecución de una mujer en Tennessee en dos siglos, pero sobrevivió al procedimiento.

Las aplicaciones del fármaco fueron en su brazo derecho y, de acuerdo a sus abogados, se emplearon al menos siete agujas.

Aunque según la Fiscalía se siguieron los protocolos al pie de la letra, Pike siguió respirando, haciendo jadeos y roncando hasta un rato después de la fallida ejecución, reportaron algunos periodistas que atestiguaron el hecho.

Tras eso, fue trasladada hasta un recinto médico en Nashville, donde permanece internada en estado de gravedad, pero cuyo estado ha mejorado. Los primeros días estuvo conectada a ventilación mecánica e inconsciente.

El hecho ha provocado un gran impacto mediático en Estados Unidos y el gobernador Bill Lee, que había negado la clemencia días antes, suspendió todas las ejecuciones que habían sido fijadas para este año y pidió una revisión del caso.

Pike fue condenada a muerte en marzo de 1996 por torturar y asesinar a Collen Slemmer, su compañera en un campamento de verano.