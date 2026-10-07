Sismo remece al norte del país: Revisa la magnitud y el epicentro

El movimiento telúrico se registró a las 12:46 horas de este miércoles 7 de octubre.

Un sismo de magnitud 4.3 sacudió este miércoles 7 de octubre a la zona norte del país, en la región de Tarapacá.

De acuerdo a lo informado por el Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico ocurrió a las 12:46 horas, a 37 kilómetros al suroeste de Mina Collahuasi.

Según reportó el organismo, el temblor se registró a una profundidad de 103 kilómetros.