Se activó la alerta SAE: Senapred ordena evacuación de La Manresa en Talagante por desborde del río Mapocho

Esta es la segunda evacuación del día por el mismo desborde; la primera fue en la comuna de El Monte.

Este miércoles, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) ordenó la evacuación del sector La Manresa en la comuna de Talagante, Región Metropolitana.

Todo esto por las intensas lluvias que generaron el desborde del río Mapocho en dicho sector, lo que obligó a la activación del Sistema de Alerta de Emergencia para celulares (SAE).





Senapred ordena evacuación en Talagante

A través de su cuenta de X, Senapred hizo un llamado a la población a mantener la calma durante la evacuación.

Del mismo modo, hicieron hincapié en la importancia de seguir las instrucciones de las autoridades durante el proceso: “Recuerda a tu mascota y sus necesidades”, agregaron.

Esta es la segunda evacuación en menos de dos horas en la Región Metropolitana por el desborde del río Mapocho; la primera fue en la comuna de El Monte, en el sector de Puerto Príncipe.

Este fenómeno se debe al sistema frontal que afectó mayoritariamente a las regiones de Valparaíso, Metropolitana y Coquimbo, según detallaron desde Senapred.

La entidad explicó que se prevé que las lluvias cesen progresivamente durante la tarde, con posibilidades de tormentas eléctricas.

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