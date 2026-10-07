Enel anuncia cortes de luz para este jueves 8 de octubre en 12 comunas de Santiago

Quienes deseen verificar si su domicilio se encuentra dentro del área afectada pueden revisar el detalle de calles y sectores en el mapa de Enel, disponible a continuación.

Enel informó que 12 comunas de la región Metropolitana tendrán cortes de luz este jueves 8 de octubre, de acuerdo con lo señalado a través de sus canales oficiales.

La compañía detalló que la interrupción del suministro corresponde a trabajos programados en terreno, que tienen por objetivo mejorar la calidad del servicio eléctrico.

El corte afectará a sectores específicos de las comunas de Huechuraba, Conchalí, Recoleta, Vitacura, Las Condes, Estación Central, Ñuñoa, Santiago, Cerrillos, Macul, La Florida, La Granja, con horarios que podrían extenderse por entre seis y ocho horas, según el sector.

Quienes deseen verificar si su domicilio se encuentra dentro del área afectada pueden revisar el detalle de calles y sectores en el mapa de Enel, disponible a continuación.





Cortes de luz este jueves 8 de octubre en Santiago

Huechuraba: entre las 09:30 y las 15:30 horas.

Conchalí: entre las 09:00 y las 15:00 horas.

Conchalí: entre las 09:30 y las 15:30 horas.

Recoleta: entre las 11:00 y las 17:00 horas.

Vitacura: entre las 10:00 y las 18:00 horas.

Las Condes: entre las 10:00 y las 16:00 horas.

Estación Central: entre las 10:30 y las 16:30 horas.

Estación Central: entre las 09:30 y las 16:30 horas.

Ñuñoa: entre las 08:00 y las 18:00 horas.

Santiago: entre las 11:30 y las 14:30 horas.

Cerrillos: entre 09:30 y las 15:30 horas.

Cerrillos: entre las 09:30 y las 15:30 horas.

Macul: entre las 10:30 y las 17:30 horas.

La Florida: entre las 11:00 y las 17:00 horas.