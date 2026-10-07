Enel anuncia cortes de luz para este jueves 8 de octubre en 12 comunas de Santiago
Quienes deseen verificar si su domicilio se encuentra dentro del área afectada pueden revisar el detalle de calles y sectores en el mapa de Enel, disponible a continuación.
Enel informó que 12 comunas de la región Metropolitana tendrán cortes de luz este jueves 8 de octubre, de acuerdo con lo señalado a través de sus canales oficiales.
La compañía detalló que la interrupción del suministro corresponde a trabajos programados en terreno, que tienen por objetivo mejorar la calidad del servicio eléctrico.
El corte afectará a sectores específicos de las comunas de Huechuraba, Conchalí, Recoleta, Vitacura, Las Condes, Estación Central, Ñuñoa, Santiago, Cerrillos, Macul, La Florida, La Granja, con horarios que podrían extenderse por entre seis y ocho horas, según el sector.
Quienes deseen verificar si su domicilio se encuentra dentro del área afectada pueden revisar el detalle de calles y sectores en el mapa de Enel, disponible a continuación.
Cortes de luz este jueves 8 de octubre en Santiago
- Huechuraba: entre las 09:30 y las 15:30 horas.
- Conchalí: entre las 09:00 y las 15:00 horas.
- Conchalí: entre las 09:30 y las 15:30 horas.
- Recoleta: entre las 11:00 y las 17:00 horas.
- Vitacura: entre las 10:00 y las 18:00 horas.
- Las Condes: entre las 10:00 y las 16:00 horas.
- Estación Central: entre las 10:30 y las 16:30 horas.
- Estación Central: entre las 09:30 y las 16:30 horas.
- Ñuñoa: entre las 08:00 y las 18:00 horas.
- Santiago: entre las 11:30 y las 14:30 horas.
- Cerrillos: entre 09:30 y las 15:30 horas.
- Cerrillos: entre las 09:30 y las 15:30 horas.
- Macul: entre las 10:30 y las 17:30 horas.
- La Florida: entre las 11:00 y las 17:00 horas.
- La Granja: entre las 11:00 y las 14:00 horas.