SEC: Más de 20 mil clientes están sin luz en la Región Metropolitana producto de intenso sistema frontal

Las interrupciones de suministro se suman a una serie de consecuencias que han dejado las precipitaciones en la zona central del país.

Son varias las consecuencias que ha dejado el importante sistema frontal en la zona central del país, entre las que se cuentan calles anegadas, derrumbes y cortes de servicios básicos.

Precisamente es al respecto de este último ítem que la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) actualizó la cifra de clientes sin luz en Chile.

De acuerdo al balance de las 09:00, 20.999 clientes están sin suministro eléctrico a esta hora en la capital.





En el detalle por comuna aparecen principalmente afectadas Santiago (con 6999), seguido por La Pintana (2065), La Granja (1641) y Ñuñoa (1382).

Volviendo al total país, las comunas que siguen en términos de afectación son Valparaíso, que registra 5493 clientes sin electricidad, y O’Higgins, cuya cifra alcanza los 2366.

Cabe recordar que la alerta de la Dirección Meteorológica que rige desde este martes pronostica precipitaciones moderadas a fuertes hasta las próximas horas, con montos de agua caída esperados que acumulan los 60 milímetros en algunas zonas.

Revisa aquí el detalle de clientes sin luz en Chile y en la RM