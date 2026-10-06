VIDEOS | Lluvias anegan pasos bajo nivel y complican el tránsito en la capital

Las intensas lluvias han provocado anegamientos y complicaciones en distintos puntos de la región Metropolitana. Transporte Informa RM reportó pasos bajo nivel afectados, principalmente en San Bernardo, mientras algunos vehículos han quedado atrapados por la acumulación de agua.

A esta hora se registran diversas complicaciones en el tránsito de la región Metropolitana debido a las intensas lluvias que han afectado a la capital durante este martes.

La meteoróloga de Chilevisión, Allison Göhler, indicó que Santiago acumula cerca de 40 milímetros de agua caída producto del sistema frontal, más de tres veces los 12 mm que normalmente precipitan durante todo octubre.

Las precipitaciones han provocado distintos anegamientos en las calles, especialmente en pasos bajo nivel de varias comunas, donde algunos vehículos han quedado atrapados por la acumulación de agua.

De acuerdo con Göhler, las lluvias más intensas se mantendrían durante la noche y la madrugada del miércoles, para luego disminuir su intensidad después de las 06:00 horas. Sin embargo, durante la tarde podrían regresar los chubascos debido a la inestabilidad postfrontal, con posibilidad de tormentas eléctricas y granizos.

Desde Transporte Informa RM actualizaron el estado de los pasos bajo nivel anegados, concentrándose las principales afectaciones en la comuna de San Bernardo.

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