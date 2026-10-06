06/ 10/ 2026 22:20

Santiago acumula 40 mm y la lluvia no termina: Allison Göhler advirtió qué viene para este miércoles

Santiago acumula cerca de 40 milímetros de agua caída por el sistema frontal, más de tres veces los 12 mm que normalmente precipitan durante todo octubre, según explicó la meteoróloga de Chilevisión, Allison Göhler. Las lluvias más intensas se mantendrían durante la noche y madrugada del miércoles, con una baja en la intensidad después de las 06:00 horas; sin embargo, durante la tarde podrían regresar los chubascos producto de la inestabilidad postfrontal, con posibilidad de tormentas eléctricas y granizos.