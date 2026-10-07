Subsidio Unificado al Empleo (SUE): Quiénes pueden acceder y montos del beneficio

El objetivo de este aporte del Estado es incentivar la contratación formal y facilitar el acceso al empleo.

El Subsidio Unificado al Empleo (SUE) comenzó a regir desde la semana pasada, más precisamente el 1 de octubre de 2026.

Se trata de un aporte en dinero que entrega el Estado a personas que encuentran un trabajo formal y a las empresas que las contratan. Lo administra SENCE y unifica a tres beneficios que antes funcionaban por separado: Subsidio al Empleo Joven (SEJ), Bono al Trabajo de la Mujer (BTM) y el Subsidio Previsional.

El objetivo principal es incentivar la contratación formal y facilitar el acceso al empleo. El Subsidio Unificado al Empleo viene a ampliar el alcance para que más personas puedan acceder a oportunidades de trabajo formal y para que los apoyos respondan mejor a quienes enfrentan mayores dificultades para incorporarse al mercado laboral.





¿Qué trabajadores pueden postular?

No todas las personas que tengan trabajo pueden acceder al nuevo subsidio. Podrán postular al Subsidio Unificado al Empleo los trabajadores que pertenezca a alguno de estos grupos:

Jóvenes: desde los 18 y hasta antes de cumplir 25 años

desde los 18 y hasta antes de cumplir 25 años Mujeres: desde los 25 y hasta antes de cumplir 55 años

desde los 25 y hasta antes de cumplir 55 años Personas mayores en transición a la vejez: desde los 55 y hasta antes de cumplir 65 años

desde los 55 y hasta antes de cumplir 65 años Personas con discapacidad: desde los 18 años, inscritas en el Registro Nacional de la Discapacidad (RND).

También pueden solicitarlo las empresas del sector privado que contraten a alguien de estos grupos. Quedan excluidas las sociedades del Estado y las empresas públicas creadas por ley.

¿Cuáles son los requisitos?

Además de pertenecer a los grupos antes mencionados, para postular al Subsidio Unificado al Empleo se debe cumplir con los siguientes cuatro requisitos relacionados con ingresos e historial laboral:

1. Estar trabajando formalmente

El trabajador o trabajadora debe estar empleado con contrato regido por el Código del Trabajo o a honorarios declarando rentas del artículo 42 de la Ley sobre Impuesto a la Renta. En ambos casos, con las cotizaciones al día.

2. Ganar hasta 2,25 ingresos mínimos brutos al mes

Por ley, el trabajador o trabajadora que postule no puede ganar más que 2,25 ingresos mínimos al mes. Con el sueldo mínimo actual de $553.553, el tope mensual para postular equivale a $1.245.494 brutos mensuales. Es importante recordar que el sueldo bruto es la cifra acordada en el contrato, antes de los descuentos de salud, AFP y Seguro de Cesantía. No es lo que llega al bolsillo.

Si el trabajador o trabajadora tiene más de un trabajo, se suman todos sus ingresos laborales.

3. Haber estado cesante antes

En los últimos 18 meses el postulante debe haber estado sin trabajo 6 meses seguidos u 8 meses en total, aunque no hayan sido seguidos.

La información otorgada es verificada por SENCE a través de los registros del Seguro de Cesantía.

4. Pertenecer al 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares

Durante el primer año de vigencia, la ley fija como requisito pertenecer al 40% de menores ingresos del Registro Social de Hogares. El porcentaje de vulnerabilidad requerida para postular puede cambiar en los años siguientes y serán definidos por los ministerios del Trabajo y de Hacienda mediante un decreto. (Para personas con discapacidad, este requisito no se aplica).

Requisitos para las empresas

Ser contribuyente de primera categoría

Estar al día en el pago de cotizaciones

No haber tenido relación laboral con esa persona en los últimos 12 meses

Solicitarlo dentro de los primeros 3 meses desde que empezó el contrato

No haber sido condenadas en los últimos 2 años por prácticas antisindicales, vulneración de derechos fundamentales o delitos concursales

¿Cuál es el monto del subsidio?

La cantidad de dinero que se pagará a los trabajadores dependerá del sueldo de cada trabajador. El aporte para los trabajadores tiene como tope el 10% del sueldo bruto y se calcula con base en los siguientes tramos:

La ley fija estos cortes con base al ingreso mínimo vigente. Los montos en pesos se actualizan cada vez que sube el sueldo mínimo. Para los trabajadores o trabajadoras dependientes, el monto del subsidio nunca será menor a $13.839 al mes.

La empresa recibe su propio aporte, también hasta un 20%, en los mismos tramos: sube hasta los $691.941 de sueldo y baja desde ahí hasta los $1.245.494.

¿Cómo se paga el Subsidio Unificado al Empleo?

Cada mes el trabajador recibirá el 90% del monto que le corresponde. El 10% restante se pagará una vez al año, en una reliquidación. SENCE pondrá a disposición un sistema para consultar y calcular los montos.