Encuentran en Argentina a niña chilena de dos años que era buscada en Paraguay

De acuerdo con una declaración de la abuela paterna de la niña, su madre se había llevado primero a la menor y desde hace meses que debía devolverla a Chile.

Durante las últimas horas se confirmó el rescate de una menor de dos años, de nacionalidad chilena, quien era buscada tras la denuncia de su madre en Paraguay.

El fiscal paraguayo, Aldo Cantero, dio a conocer que la niña se encuentra “sana y salva” en la localidad de Resistencia, en Argentina, desde donde su progenitor viajaría por tierra para regresarla a Chile.

Qué se sabe de la niña chilena desaparecida en Paraguay

A través del canal ABC TV, se detalló que la madre de la menor notificó el pasado miércoles a las autoridades, asegurando que su hija había sido sacada del Jardín Infantil por su padre y no la habría regresado a la hora acordada.

Ante esto, se activaron los protocolos nacionales e internacionales de búsqueda para dar con el paradero del padre y su hija, sin embargo, el adulto habría estado prendiendo y apagando su celular para evitar ser geolocalizado por las autoridades.





Pese a esto, cámaras de seguridad de una parada de buses en Resistencia los captó y la policía pudo interceptarlos momentos antes de viajar a Chile, dejando así al padre en detención mientras se desarrolla el caso.

Proceso judicial contra madre de menor y arresto de abuela paterna

En medio de la búsqueda de la niña de dos años se detuvo a una mujer chilena que intentaba regresar al país. Esta fue identificada como la abuela paterna de la menor, a quien dejaron bajo custodia ante una posible complicidad en el plan de fuga.

Sin embargo, la mujer mostró al fiscal a cargo una serie de mensajes “amenazantes” por parte de la madre de la niña. “La delincuente es la madre que se trajo a una niña chilena sin autorización y se quedó acá”, aseguró.

En este contexto, se confirmó que la madre de la niña debía regresar a Chile con su hija el pasado 5 de enero, situación que no se llevó a cabo.