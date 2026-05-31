“A detener la megarreforma”: Organizaciones sociales convocan movilización ante Cuenta Pública del pdte. Kast

A través de redes sociales y un comunicado, desde distintas agrupaciones llamaron a rechazar las políticas de recortes impulsadas por el Gobierno en medio de la tramitación del “Plan Reconstrucción” en el Senado.

Cerca de 20 organizaciones realizaron un llamado a movilizarse durante la primera Cuenta Pública del presidente José Antonio Kast, programada para este lunes 1 de junio.

A través de un comunicado, las organizaciones convocantes llamaron a rechazar las políticas de recortes impulsadas por el Gobierno y la denominada megarreforma que actualmente se tramita en el Senado.

Cabe precisar que dicho paquete de medidas ingresado por el Ejecutivo al Congreso es considerado uno de los pilares centrales de la estrategia legislativa y promesas de campaña de la actual administración.





Convocatoria y declaraciones de las organizaciones

La principal actividad está programada para el 1 de junio a las 18:00 horas en Plaza Baquedano bajo la consigna “a detener la megarreforma de los ricos“.

Las organizaciones señalaron que la convocatoria se definió tras una serie de encuentros en los que evaluaron el escenario político actual y acordaron impulsar acciones de movilización frente a las medidas impulsadas por el Gobierno.

Entre los grupos que adhieren al llamado figuran la Coordinadora Feminista 8M, Modatima, ACES, CONFECh, Memorarte, Comisión Contra la Tortura y MST, entre otras organizaciones sociales.

Fernanda Cavada, vocera de la Coordinadora Feminista 8M, afirmó que las medidas del Ejecutivo “impactan especialmente a niñeces y mujeres trabajadoras“.

Además, sostuvo que “salimos a las calles para frenar las políticas de miseria de Kast y denunciar el engaño a quienes confiaron en él. En apenas dos meses y medio de gobierno, la ultraderecha no ha hecho más que mentir, recortar y desmantelar derechos sociales”.





Por su parte, Cristóbal Rodríguez, vocero nacional de Modatima, señaló que “el llamado a movilización nacional es la demostración concreta de que el recorte fiscal propuesto por el gobierno de Kast afecta de manera transversal a millones de chilenos y chilenas, que incluso afecta a votantes de su propio sector, quienes reconocen en estas medidas un retroceso imposible de soslayar”.

En tanto, Juana Aguilera, de la Comisión Ética Contra la Tortura (CECT), llamó a participar de la jornada y movilizarse “contra la violencia de un gobierno indolente, contra la violencia que se ha dejado caer en nuestros hogares, contra la violencia de los anuncios contra hombres, mujeres y niños migrantes y contra la violencia con la que está atacando a trabajadores y trabajadoras”.