Restricción vehicular lunes 1 de junio: Revisa si podrás circular por la región Metropolitana

Entre mayo y agosto, cada día serán cientos de miles los vehículos con prohibición de tránsito en la capital debido a la restricción vehicular. A continuación, te detallamos el calendario completo para no arriesgar multas.

A comienzos de mayo inició la restricción vehicular 2026, una medida enfocada en disminuir la contaminación ambiental en la Región Metropolitana y cuya aplicación se extenderá hasta el 31 de agosto del presente año.



Cabe precisar que dicha medida regirá de lunes a viernes de 07:30 a 21:00 horas, con excepción de los días festivos.

¿Qué vehículos deben cumplir con la restricción vehicular?

De acuerdo a lo establecido en la norma, en la Región Metropolitana, que incluye toda la Provincia de Santiago y las comunas de Puente Alto y San Bernardo, la restricción vehicular afecta a autos catalíticos inscritos antes del 1 de septiembre de 2011 y a motocicletas inscritas antes de ese mismo año.

También rige para vehículos sin sello verde y motocicletas anteriores a 2002.





¿Qué autos tienen restricción este lunes 1 de junio?

Con sello verde: no circulan los vehículos cuyas patentes terminan en 8 y 9 .

no circulan los vehículos cuyas patentes terminan en . Sin sello verde: no circulan los vehículos cuyas patentes terminan en 6, 7, 8 y 9 .

Dentro del anillo Américo Vespucio, todos los vehículos sin sello verde tienen prohibición absoluta de transitar.

Restricción vehicular 2026: Conoce el calendario completo

Automóviles, station wagons y similares con sello verde, según el último dígito de la placa patente:

Lunes: 8-9

Martes: 0-1

Miércoles: 2-3

Jueves: 4-5

Viernes: 6-7

Para vehículos sin sello verde, según el último dígito de la placa patente:

Lunes: 6-7-8-9

Martes: 0-1-2-3

Miércoles: 4-5-6-7

Jueves: 8-9-0-1

Viernes: 2-3-4-5

Las multas para quienes incumplan la normativa van desde 1 hasta 1,5 UTM, es decir, entre $70 mil y $90 mil.