Antonia Casanova mostró cómo su mejor amigo le pidió pololeo en Miami: “Dije que sí”

A través de un video que supera las 470 mil reproducciones, la ex participante de Gran Hermano compartió imágenes de la propuesta a bordo de un helicóptero que sobrevoló la ciudad norteamericana.

Una emotiva e inesperada sorpresa recibió Antonia Casanova durante un viaje a Miami, pues dio a conocer que le pidieron pololeo a bordo de un exclusivo paseo en helicóptero.

Así lo mostró la propia otrora candidata a Miss Universo Chile, quien a través de un reel, que compartió con sus más de 110 mil seguidores en Instagram, contó brevemente cómo ocurrió todo.

Se trata de un video en el que mostró desde el momento en que subió a la aeronave, hasta el recorrido que hizo por los cielos de la ciudad estadounidense.





“Dije que sí… pero no solo a la vista”, escribió en la publicación, donde dejó en claro que no se trataba del viaje, sino también de la romántica propuesta amorosa.

En esa línea, en el viral registro aparece por breves segundos el galán que la acompaña y que ella decidió no etiquetar en la publicación, por lo que aún no se ha conocido la identidad del novio de Casanova.

“Ahora estoy pololeando con mi mejor amigo”, escribió también la ex participante de Gran Hermano, en un post en el que supera los 11 mil “me gusta” y las 470 mil reproducciones.

Mira el video a continuación: