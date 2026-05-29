“Que la comunidad nos sienta más presentes”: Carabineros realiza copamiento en estaciones de Metro y paraderos de la RM

El operativo se enmarca en una estrategia para fortalecer la presencia de la institución en los sectores con mayor afluencia de la capital.

La tarde de este jueves, Carabineros desplegó un nuevo operativo de copamiento en estaciones de Metro, paraderos y sectores de amplia afluencia con el objetivo de fortalecer la presencia policial en la Región Metropolitana.

Una medida que ya se había implementado el pasado miércoles, pero que en esta ocasión consistió en el despliegue de más de 100 uniformados.

De acuerdo a las declaraciones del director nacional de Orden y Seguridad, el general inspector Rodrigo Espinoza Olea, “al estar presente, disminuyen las posibilidades de delinquir y en ese sentido yo creo que lo más valorable es la presencia del carabinero”.





Carabineros realiza nuevo copamiento en la Región Metropolitana

Según la información entregada por el propio director Espinoza, en el caso de Santiago, son los jefes de zona quienes analizan y proporcionan la información de los puntos con mayor afluencia.

“El gran desafío de esto es mantener en el tiempo esta presencia, mantener en el tiempo estos copamientos”, aseguró.

Finalmente, agregó que “lo vamos a seguir haciendo porque creemos que es nuestro gran desafío que la comunidad nos sienta más cercanos, nos sienta más presentes“.