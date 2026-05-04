Cesantes pueden recibir pagos mensuales por hasta un año: El subsidio que muchos no están cobrando

El Subsidio de Cesantía entrega un aporte económico mensual que puede extenderse hasta por 360 días. Aun así, muchas personas no revisan si cumplen con los requisitos para recibirlo.

Quedar sin trabajo no solo implica perder ingresos, si no también dejar pasar la oportunidad de obtener un aporte del estado que muchos no consideran: Uno de los apoyos más relevantes es el Subsidio de Cesantía, un beneficio que permite recibir pagos mensuales durante varios meses. Pese a esto, no todos lo solicitan.

En muchos casos, el desconocimiento o la idea de no cumplir con las condiciones hace que este aporte se pierda, incluso cuando sí corresponde.

Subsidio de Cesantía: Pagos mensuales por hasta 360 días

Este beneficio entrega un monto económico mensual que puede extenderse por un máximo de un año.

Para acceder, se debe cumplir con:

Tener al menos 12 meses de cotizaciones en los últimos dos años

Estar inscrito en el registro de cesantía de la municipalidad

Estar inscrito en el registro de cesantes del IPS o caja de compensación

Haber perdido el trabajo por causas ajenas a la voluntad

Tener contrato firmado antes del 2 de octubre de 2022





Otros aportes disponibles para personas cesantes

Además del subsidio, existen otros beneficios que también entregan apoyo económico mientras no tienes trabajo.

Entre ellos están:

Seguro de Cesantía

Fondo de Cesantía Solidario

Ambos pueden complementar o reemplazar el subsidio, dependiendo de la situación laboral y las cotizaciones de cada persona.

Seguro de Cesantía: quiénes pueden recibirlo

Este beneficio entrega dinero a afiliados de la AFC que tengan una Cuenta Individual de Cesantía.

Para cobrarlo, se exige:

Acreditar cesantía con finiquito, carta de despido, renuncia u otro documento válido

Tener cotizaciones previas: 10 cotizaciones (contrato indefinido o trabajadora de casa particular) 5 cotizaciones (plazo fijo, obra o servicio)

Considerar cotizaciones desde el último uso del beneficio o desde la afiliación

Fondo de Cesantía Solidario: apoyo cuando no hay saldo

Este fondo está pensado para quienes no tienen recursos suficientes en su cuenta individual.

Los requisitos incluyen:

Estar cesante al momento de la postulación

No tener fondos suficientes en el seguro de cesantía

Tener al menos 10 cotizaciones en los últimos 24 meses

Contar con las últimas tres cotizaciones continuas con el mismo empleador

Tener el contrato finalizado y registro activo en la Bolsa Nacional de Empleo

Cómo saber si puedes recibir estos pagos

Muchas personas cumplen con las condiciones, pero no lo revisan.

Para verificar si tienes beneficios disponibles:

Ingresa a la sucursal virtual de AFC

Accede con tu RUT y ClaveÚnica

Ahí podrás ver si tienes pagos disponibles y los pasos para solicitarlos.

En un escenario donde cada ingreso cuenta, no revisar esta información puede significar perder meses de ayuda económica. Por eso, el llamado es a consultar y confirmar si te corresponde alguno de estos aportes.