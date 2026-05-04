“Me señaló que no dijera nada”: El relato clave contra conductor acusado de chocar ebrio y dejar 2 jóvenes muertas

Este martes será la audiencia de preparación de juicio oral de José Ignacio Venturino, imputado por el fatal choque ocurrido en Santo Domingo en 2024. Una declaración del copiloto será una de las principales pruebas del Ministerio Público.

A horas de la audiencia de preparación de juicio oral contra José Ignacio Venturino, un testimonio clave vuelve a situarse en el centro del caso: el del copiloto del vehículo, quien declaró ante Fiscalía que el conductor le pidió guardar silencio tras el accidente que terminó con la muerte de dos jóvenes en 2024.

Se trata de Javier Avilez, quien entregó dos declaraciones durante la investigación. En la primera, aseguró que no había prestado atención a la ruta porque iba usando su celular.

Sin embargo, en una segunda comparecencia entregó más detalles sobre lo ocurrido, incluyendo una frase que será utilizada por el Ministerio Público como prueba en el juicio.

“José me señaló que no dijera nada de esto a nadie” , afirmó.





Caso Venturino: El relato clave para la Fiscalía

El testimonio del copiloto es considerado fundamental para reconstruir la dinámica del accidente ocurrido en Santo Domingo, donde fallecieron dos estudiantes que viajaban en los asientos traseros del vehículo.

Según su relato, tras el impacto, el conductor reaccionó de forma alterada, gritando que se le había cruzado un animal —versión que el propio testigo descartó— y manifestando preocupación por las consecuencias personales del hecho, más que por el estado de las víctimas.

Además, aseguró que no fue el imputado quien contactó a los equipos de emergencia y que incluso habría mostrado resistencia a que se avisara a Carabineros.

Uno de los puntos relevantes del testimonio es que el copiloto indicó no haber visto ningún animal en la ruta, pese a que esa habría sido la explicación inicial del conductor tras el accidente.





En declaraciones consignadas por BioBioChile, el testigo afirmó que José Ignacio “comenzó a gritar de manera descontrolada y fuera de sí que se le había cruzado un animal, razón por la cual habría perdido el control”.

“Dijo además muchas cosas sin sentido, como que se quería suicidar, que no se iba a poder recibir de abogado, que tenía empresas a su nombre y que de este hecho no se lo contara a nadie, en vez de preocuparse de las condiciones en que se encontraban nuestras compañeras “, indicó.

En esa misma línea, señaló que “José me señaló que no dijera nada de esto a nadie, y justo me lo dijo cuando le pedía a Agustina que respirará, que no se preocupara de sus piernas y ella a su vez me pedía que fuera ayudar a la Trini”.

En cuanto al consumo de alcohol, señaló que el conductor había bebido durante la tarde, aunque no pudo confirmar si continuó haciéndolo durante la noche. Pese a ello, afirmó que su comportamiento le parecía “normal”, lo que —según dijo— le dio confianza al momento de subir al vehículo.

Los cargos que enfrenta José Venturino

La Fiscalía sostiene que Venturino conducía a alta velocidad y bajo los efectos del alcohol, antecedentes respaldados por peritajes que serán presentados en el juicio.

En ese contexto, el Ministerio Público lo acusa de delitos como conducción en estado de ebriedad con resultado de muerte, lesiones graves, manejo temerario y no prestar auxilio.

El testimonio de Avilez se suma a informes técnicos y declaraciones de otros testigos que apuntan a la responsabilidad del imputado en el accidente.

Por su parte, la defensa ha intentado reabrir la investigación, argumentando que aún existen diligencias pendientes. Entre ellas, cuestionan factores como el uso de cinturón de seguridad por parte de las víctimas y la atención médica recibida tras el accidente.

Pese a ello, este martes se desarrollará la audiencia de preparación de juicio oral, instancia clave que definirá las pruebas que serán presentadas en el proceso contra Venturino.