“Mi todo por siempre”: Esposa de arquitecto fallecido en Toltén compartió emotiva despedida

Francisco Vives Brun falleció el pasado viernes junto a su padre, luego de que la embarcación en la que estaban haciendo pesca deportiva se volcara en el sector de Caleta La Barra.

La esposa de Francisco Vives Brun, arquitecto que falleció tras el volcamiento de una embarcación en la zona de la desembocadura del río Toltén, le dedicó una sentida despedida.

El trágico episodio ocurrió el pasado viernes en el sector de Caleta La Barra, Temuco, donde resultaron dos personas fallecidas y una tercera persona fue encontrada en estado de hipotermia.

Las víctimas fatales eran padre e hijo, quienes se encontraban haciendo pesca deportiva cuando se volcaron.





El joven arquitecto era amigo del ex chico reality Pangal Andrade, quien le dedicó un mensaje en sus redes sociales.

“Te fuiste demasiado pronto, pero tu alegría, tu fuerza y tu corazón bueno vivirán siempre en nosotros”, escribió el deportista.

Sentida despedida tras muerte de arquitecto

Bárbara Schneider, esposa de Francisco Vives Brun también usó sus redes sociales para dedicarle palabras de despedida al arquitecto.

“Fuiste y serás el amor de toda mi vida, el que me empujó a soltarme, a vivir sin miedo, a entender que en la vida no todo es blanco y negro, que me dio la seguridad y me acompañó en todo momento mientras aprendía a explorar”, comenzó diciendo en su publicación de Instagram.

Con una serie de recopilación de imágenes de su vida juntos Schneider agregó que “espero poder seguir haciendo lo que me dijiste hace algunos meses que veías en mí, que realmente estaba disfrutando la vida y eso junto a ti”

“Te amo, mi gordo, mi Fran, mi amor, mi todo por siempre”, cerró.