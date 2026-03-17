Gobierno de Kast evalúa cambios: ¿Qué es el MEPCO y cómo funciona?

El mecanismo, vigente desde 2014, busca mitigar las variaciones drásticas de precios internacionales de combustibles que afectan el precio en Chile, las que se han mantenido al alza durante las últimas semanas debido a la crisis en Medio Oriente.

Preocupación ha generado el aumento en el precio de las bencinas y combustibles y el funcionamiento del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO).

Incluso, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, confirmó que la administración de José Antonio Kast evalúa un posibles ajustes a esta herramienta.

También se abrió la posibilidad de una eventual reestructuración del funcionamiento de esta herramienta por lo que se evaluará un posible ajuste, considerando que el Ejecutivo trabaja en reducir el gasto de los ministerios en un 3%.

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Cabe recordar que la crisis en Medio Oriente por los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán han elevado los precios del petróleo mundial, desatando fuertes alzas en los combustibles.

¿Qué es el MEPCO y cómo funciona?

El MEPCO es Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles es un instrumento que se utiliza para mitigar las variaciones drásticas de precios internacionales de combustibles que afectan el precio en Chile.

La herramienta está vigente desde 2014 bajo la ley Nº 20.765 y sirve para regular el precio de combustibles como gasolina, diésel y gas vehicular, ajustando el impuesto específico cada tres semanas evitando que se produzcan alzas mayores a los $6,8 pesos por litro.

Este mecanismo opera a través de incrementos y rebajas a los impuestos específicos a los combustibles.

Es decir que si el precio internacional sube mucho, se rebajan los impuestos y se subsidia el combustible. En cambio si este baja, se aumente el precio para compensar la carga tributaria.