La joven fue identificada como Francia Yael y, tras la revisión de su domicilio, se logró la incautación de marihuana a granel y marihuana en proceso de secado.

Una cantante urbana resultó detenida junto a otros dos hombre y un menor de edad luego de estar manipulando un arma de fuego y municiones en la comuna de Pudahuel.

Francia Yael y el resto del grupo fue sorprendido por Carabineros manipulando un arma de fuego tipo carabina al interior de un vehículo estacionado en una plaza.

El hecho se registró cerca del pasaje Tagua Tagua con Til Til, en la mencionada comuna, luego que los funcionarios policiales identificaran un auto de la marca Ford, con su maletero abierto y mal estacionado.





Carabineros procedió a efectuar una fiscalización, momento en que los sujetos intentaron darse a la fuga, siendo retenidos rápidamente en el lugar.

Cantante urbana detenida por ley 20.000

Tras la revisión del vehículo se encontraron 15 municiones calibre 44 marca Winchester y se verificó que el móvil no mantenía encargo por robo.

Los detenidos fueron identificados como dos hombres adultos de 19 y 24 años (chilenos), un adolescente de 17 años (peruano) con antecedentes y la cantante urbana emergente de 24 años identificada como Francia Yael.

Carabineros concurrió hasta domicilio de esta última ubicado en pasaje Mar Los Sargazos, debido a que en sus redes sociales contaba con diversas publicaciones con el porte de armas de fuego.

En el lugar se logró la incautación de tres recipientes contenedores de marihuana a granel y marihuana en proceso de secado, motivo por lo quedó detenida bajo infracción a la ley 20.000.