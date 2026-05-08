Diputada Lorena Pizarro fue víctima de intento de portonazo en Macul: Video registró la secuencia

Un grupo de cinco sujetos que se desplazaban a pie interceptó a la parlamentaria y a su jefa de gabinete cuando ambas bajaban de su vehículo particular.

La diputada Lorena Pizarro (PC) y su jefa de gabinete sufrieron un violento portonazo la tarde de este jueves en la comuna de Macul tras regresar del Congreso de Valparaíso.

El asalto ocurrió cuando ambas llegaban al domicilio de la parlamentaria. Allí, una vez estacionaron el vehículo, fueron rodeadas por al menos cinco personas.

La banda delictual, cuyos integrantes serían todos adolescentes, amenazaron a las víctimas con armas blancas y robaron sus pertenencias y las llaves del automóvil.





Sin embargo, al momento de huir no lograron encender el auto, por lo que los antisociales decidieron abandonarlo y darse a la fuga.

En ese contexto, funcionarios de Carabineros lograron detener a dos de los responsables: ambos tendrían 17 años y permanecen en la 46° Comisaría de Macul.

La diputada Pizarro se pronunció en X sobre lo ocurrido y señaló: “Fuimos víctimas de un portonazo (…) Lo importante es que tanto ella como yo estamos bien. Agradecemos las muestras de cariño”.