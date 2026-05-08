De víctimas a imputados: El vuelco de los sobrevivientes tras la colisión múltiple de motos en Ruta 5

Los lesionados corresponden a tres hombres que se encuentran detenidos por participación en un accidente de tránsito con resultado de muerte. La SIAT y SIP de Carabineros indagan el siniestro.

Tres motociclistas fallecidos y otros tres heridos dejó un grave siniestro de tránsito ocurrido la madrugada de este viernes, a la altura del kilómetro 16 de la Ruta 5, en dirección sur hacia Santiago.

La colisión múltiple tuvo lugar a la altura de la comuna de Quilicura, cerca del cruce con avenida Cañaveral en el sector de La Montaña, y las víctimas fatales corresponden a dos hombres y una mujer.

Si bien las policías indagan lo ocurrido, una teoría es que al menos uno de los involucrados habría realizado una mala maniobra, la cual provocó una reacción en cadena que afectó a cinco motos.

Las diligencias deberán establecer si hubo exceso de velocidad, piruetas imprudentes u otros factores, pues otra de las hipótesis sobre el accidente apunta a una carrera clandestina en la autopista.

Motociclistas heridos en calidad de detenidos

Según informó el teniente Francisco Rodríguez, oficial de ronda de la Prefectura Transito y Carreteras, los “funcionarios pudieron constatar que se encontraban tres personas fallecidas, tres lesionadas y cinco motocicletas que habrían participado en este accidente”.

Todos heridos se encuentran estables y fuera de riesgo vital. Sin embargo, informó que los tres se encuentran en calidad de detenidos por su participación en un accidente con resultado de muerte.

Rodríguez comentó que es materia de investigación cómo sucedió el accidente. Aún así, testigos han señalado que los protagonistas habían estado circulando a gran velocidad por la ruta.

En el sitio del suceso también declaró el conductor de un camión, quien transitaba por el lugar al momento del incidente. Su testimonio será clave para determinar la dinámica del accidente y establecer eventuales responsabilidades.





Carabineros investiga el accidente

Finalmente, el uniformado señaló que la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) y la Sección de Investigaciones Policiales (SIP) de Carabineros trabajan para establecer las circunstancias de lo ocurrido.

Tras la emergencia, además, se produjo un corte de tránsito en el kilómetro 16 de la Ruta 5 Sur, en dirección a Santiago. La ruta al cierre de esta nota se encuentra operativa en su totalidad.