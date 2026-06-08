TGR ofrece convenios desde $71 mil: Requisitos y cómo regularizar la deuda del CAE

La entidad ofrece convenios de pago ajustados a la realidad económica de los deudores que tengan rentas inferiores a $5 millones de pesos brutos mensuales.

La Tesorería General de la República (TGR) entregó nuevas opciones de convenios para quienes quieran regularizar deudas del Crédito con Aval del Estado (CAE).

Las últimas modificaciones a los convenios de pago buscan ajustarse a la realidad económica de las personas, evitando acciones legales u procesos de cobranza.

Cabe recordar que las nuevas condiciones de pago que se ofrecen son solo para rentas inferiores a $5 millones de pesos brutos mensuales.





¿Cómo regularizar la deuda del CAE?

Aquellos deudores morosos que quieran regularizar el pago de la deuda del CAE pueden hacerlo de forma presencial y online.

Presencial

En cualquiera de las oficinas de la Tesorería General de la República a lo largo del país. Con tu Rut podrás acceder al certificado de deuda y revisar al convenio y alternativas de pago.

Online

Se debe ingresar a tgr.cl/cae o hacer clic en la imagen de abajo con tu ClaveÚnica o Clave Tributaria (SII).

Una vez dentro del sitio web hay que hacer clic en el botón Pago de mi deuda donde podrás obtener el certificado de deuda, revisar el monto total que debes al fisco y las alternativas de convenio.

Convenios de pago que ofrece la TGR

La Tesorería General de la República entregó nueva opciones disponibles para el pago del pie de la deuda y genera el convenio convenio de pago.

También se establecieron límites máximos para el pago inicial (pie), eliminando la obligación de pagar el 10% total de la deuda acumulada de una sola vez.

Rentas menores a $1 millón: Tanto el pie como las cuotas mensuales adaptadas parten desde 1 UTM ($71.506).

Tanto el pie como las cuotas mensuales adaptadas parten desde 1 UTM ($71.506). Rentas entre $1 y $2 millones: El pie máximo requerido se topa en $1 millón.

El pie máximo requerido se topa en $1 millón. Rentas superiores a $2 millones: El pie máximo exigido tiene un límite de $1,5 millones.

Requisitos para regularizar la deuda del CAE

Para acceder a los convenios que ofrece la Tesoría General de la República y regularizar la deuda del CAE, es necesario cumplir con los siguientes requisitos: