Chile en el Mundial Sub 15: Fixture de La Roja y nómina para la cita planetaria
13 futbolistas fueron convocados de cara a la cita planetaria de Azerbaiyán, la que tendrá un innovador formato con equipos de ocho jugadores y partidos de menor duración.
La Selección Chilena afina detalles para el Mundial Sub 15, torneo que se realizará por primera vez y que tendrá como sede Bakú, Azerbaiyán.
La cita planetaria tendrá un formato adaptado, con equipos conformados por ocho jugadores y partidos de menor duración.
De hecho, La Roja llegará a jugar dos compromisos por día en algunas jornadas, midiéndose a rivales importantes como España y Congo.
Fixture de Chile en el Mundial Sub 15
- Chile vs España: Sábado 24 de octubre a las 02:00 horas.
- Chile vs Kuwait: Domingo 25 de octubre a las 6:30 horas.
- Chile vs Barbados: Domingo 25 de octubre a las 13:45 horas.
- Chile vs Congo: Lunes 26 de octubre a las 6:30 horas.
- Chile vs Tayikistán: Lunes 26 de octubre a las 13:45 horas.
Nómina de Chile para el Mundial Sub 15
Arqueros:
- Amaro Contreras – Colo Colo
- Lukas Plaza – Universidad de Chile
Defensas:
- Alejandro Pérez – Everton
- Emilio Reyes – Universidad de Chile
- Franco González – Universidad de Chile
- Esteban Neira – Universidad de Chile
Volantes:
- Bastián Bonilla – Palestino
- Wladimir González – Colo Colo
- Santiago Briceño – Universidad de Chile
- Matías Troncoso – O’Higgins
- Aron Cornejo – O’Higgins
Delanteros:
- Justin Aillapan – Colo Colo
- Amaro Delgado – Colo Colo
El formato del Mundial Sub 15
A diferencia de otros certámenes, el campeonato contará con dos etapas en la que la primera ronda tendrá como objetivo el determinar la ubicación de cara a la segunda fase.
En esta instancia, las selecciones jugarán entre cuatro y cinco encuentros adicionales, de acuerdo con su clasificación obtenida anteriormente.
Cada nivel tendrá un ganador, donde el vencedor del denominado “Nivel A” se consagrará campeón del Mundial Sub 15.