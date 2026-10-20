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Chile en el Mundial Sub 15: Fixture de La Roja y nómina para la cita planetaria

13 futbolistas fueron convocados de cara a la cita planetaria de Azerbaiyán, la que tendrá un innovador formato con equipos de ocho jugadores y partidos de menor duración.

Marcelo Barrientos
Por Marcelo Barrientos

Periodista Digital

La Selección Chilena afina detalles para el Mundial Sub 15, torneo que se realizará por primera vez y que tendrá como sede Bakú, Azerbaiyán.

La cita planetaria tendrá un formato adaptado, con equipos conformados por ocho jugadores y partidos de menor duración.

De hecho, La Roja llegará a jugar dos compromisos por día en algunas jornadas, midiéndose a rivales importantes como España y Congo.

Fixture de Chile en el Mundial Sub 15

  • Chile vs España: Sábado 24 de octubre a las 02:00 horas.
  • Chile vs Kuwait: Domingo 25 de octubre a las 6:30 horas.
  • Chile vs Barbados: Domingo 25 de octubre a las 13:45 horas.
  • Chile vs Congo: Lunes 26 de octubre a las 6:30 horas.
  • Chile vs Tayikistán: Lunes 26 de octubre a las 13:45 horas.

Nómina de Chile para el Mundial Sub 15

Arqueros:

  • Amaro Contreras – Colo Colo
  • Lukas Plaza – Universidad de Chile

Defensas:

  • Alejandro Pérez – Everton
  • Emilio Reyes – Universidad de Chile
  • Franco González – Universidad de Chile
  • Esteban Neira – Universidad de Chile

Volantes:

  • Bastián Bonilla – Palestino
  • Wladimir González – Colo Colo
  • Santiago Briceño – Universidad de Chile
  • Matías Troncoso – O’Higgins
  • Aron Cornejo – O’Higgins

Delanteros:

  • Justin Aillapan – Colo Colo
  • Amaro Delgado – Colo Colo

El formato del Mundial Sub 15

A diferencia de otros certámenes, el campeonato contará con dos etapas en la que la primera ronda tendrá como objetivo el determinar la ubicación de cara a la segunda fase.

En esta instancia, las selecciones jugarán entre cuatro y cinco encuentros adicionales, de acuerdo con su clasificación obtenida anteriormente.

Cada nivel tendrá un ganador, donde el vencedor del denominado “Nivel A” se consagrará campeón del Mundial Sub 15.

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