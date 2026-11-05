El fin de una era: Cristiano Ronaldo anunció su retiro de la Selección de Portugal

A través de un emotivo video, el delantero puso fin a un ciclo que se extendió por 23 años y en el que ganó tres títulos. “”Ha llegado el día de devolver la camiseta”, manifestó.

Bombazo total. Cristiano Ronaldo sorprendió a todos y este jueves anunció su retiro definitivo de la Selección de Portugal.

A través de un video publicado en sus redes sociales, el delantero dio por terminado su ciclo con los lusos en los que obtuvo tres títulos oficiales.

“Ha llegado el día de devolver la camiseta siete de la selección de todos nosotros. Nunca lo sentí exclusivamente mío, pero durante 23 años tuve el privilegio y la responsabilidad de vestirla, de defenderlo y llevarlo conmigo a estadios de todo el mundo. Hoy llego la hora de entregarlo al futuro”, comenzó.





El adiós de Cristiano Ronaldo a Portugal

CR7 reconoció que “no fue una decisión fácil, porque hay decisiones que no se toman sólo con la cabeza, también se toman con el corazón”, recordando su debut en 2003 que “cambió mi vida para siempre”.

“Portugal: Este es el sentimiento que llevaré conmigo, por el resto de mi vida. Hoy termina mi paseo por el campo con la selección nacional. Salgo de pie, con orgullo por el camino que recorrí y con el conocimiento de que lo di todo. Pero nunca dejaré de ser uno de ustedes”, agregó.

La salida del astro de 41 años se dio semanas después de abandonar la concentración en septiembre pasado, donde se retiró en medio de la fecha FIFA por desencuentros con el entrenador Jorge Jesús.

Pese a esto, Ronaldo destacó que “hoy me doy cuenta de que la mayor victoria fue haberla merecido. Representar al mejor país del mundo. Gracias por estos 23 años. Gracias por creer en mí”.

“Gracias por permitirme vivir una sueño que empezó cuando yo era apenas un niño, en el bosque, corriendo detrás de una pelota. La camisa 7 se queda. El orgullo de haberla vestido será mío para siempre. Portugal siempre estará en mí. Hasta siempre. Cristiano Ronaldo”, sentenció.

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