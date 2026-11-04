Se terminó el invicto: El Betis de Pellegrini cayó en su visita al Borussia Dortmund por la Champions

El elenco del “Ingeniero” perdió por 2 a 1 ante los germanos en Alemania.

Se acabó el invicto. El Betis de Manuel Pellegrini, cayó en su visita a Alemania frente al Borussia Dortmund.

El elenco del “Ingeniero” batalló pero terminó perdiendo por 2 a 1 ante los germanos.





A los 49′, Fabio Silva abrió la cuenta para los teutones luego de aprovechar un rebote dado por el arquero Valles.

A los 67′ vendría el empate de los españoles. Ruibal aprovechó un pase de Abde y definió de primera ante el meta alemán.

Sin embargo, la alegría duraría poco para el cuadro del técnico chileno, ya que tres minutos más tarde, Konstantinos Karetsas metió un zurdazo con el que estableció el 2 a 1 final.

Con este resultado, el Betis quedó en la undécima ubicación de la tabla de la Champions League. Cabe recordar que los primeros ocho de la tabla clasifican directo a los octavos de final del certamen europeo, mientras que los equipos que finalicen del 9° al 24° puesto disputarán un playoff para acceder a la ronda de los 16 mejores del torneo.