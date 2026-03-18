“Hago lo suficiente”: Sonia Isaza responde a cuestionamiento por su contenido en redes sociales

La influencer decidió contestar una inesperada pregunta de un seguidor, quien comentó un video publicado en su Instagram.

Sonia Isaza, pareja de Arturo Vidal, perdió la paciencia y respondió con todo a un inesperado comentario en Instagram, donde se le consultó si hacía “algo más” que ejercicios.

El particular cuestionamiento se dio por el constante contenido que sube la colombiana a sus redes sociales, mostrando parte de sus exigentes entrenamientos.

Esto incluye rutinas de diferentes partes del cuerpo, dando a conocer la cantidad de repeticiones que realiza.





La respuesta de Sonia Isaza a usuario

Tras publicar parte de lo que su entrenamiento de tren superior, un usuario le señaló: “¿Sabes hacer algo más aparte de ejercicios? ¿Lees o estudias?”.

Ante la inesperada pregunta, la creadora de contenido replicó: “Hago lo suficiente como para no estar pendiente de la vida de otros”.

La relación de Isaza con Vidal se oficializó en 2019, año en el que el King todavía estaba radicado en Europa al estar jugando en el Barcelona.

Desde entonces, la influencer lo ha acompañado en sus etapas en Italia, Brasil y el retorno a Chile a comienzos del 2024.

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