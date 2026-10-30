El Tano descartó que Diego Ulloa haya quedado fuera de una convocatoria por temas extrafutbolísticos, apuntando que “decido deportivamente”.

Fernando Ortiz, entrenador de Colo Colo, negó de manera categórica que haya descartado a Diego Ulloa por un acto de indisciplina.

El lateral izquierdo no fue citado en el empate 1-1 ante Palestino el pasado fin de semana, lo que llamó la atención teniendo en cuenta su regularidad en el equipo y los buenos rendimientos que mostró en la Selección Chilena.

A raíz de esto, se especuló con que el formado en el Cacique había dejado de ser considerado por situaciones extrafutbolísticas.





¿Qué dijo Fernando Ortiz?

En la previa del partido ante Universidad de Concepción de este viernes, el estratega argentino alejó los rumores y sostuvo: “Totalmente falso esa información”.

En conferencia de prensa, el Tano afirmó que “el jugador lo sabe. Yo decido deportivamente. Si yo tengo que juzgar por indisciplina se lo hago saber, porque ante todo está el funcionamiento del equipo”.

Horas después de esta declaración, Ortiz ratificó la regresó de Ulloa a las convocatorias para el choque con el Campanil.

El que quedó afuera en esta oportunidad es Iván Román, uno de los refuerzos que arribó al Popular a mediados de temporada.