Quién era Julieta Gallego, la atleta española que falleció en trágico accidente de trenes

La joven de 24 años es una de las víctimas que dejó la colisión en Urda, deceso que fue confirmado por la Real Federación Española de Atletismo.

El fatal choque de trenes en Urda, provincia de Toledo en España, dejó graves consecuencias para el deporte, luego de que se confirmara el fallecimiento de la atleta Julieta Gallego.

La joven de 24 años es una de las 69 víctimas que perdió la vida en el accidente del pasado 28 de octubre, suceso que ha conmocionado a todo el país.

La información fue ratificada por la Real Federación Española de Atletismo, quienes lamentaron el deceso con un mensaje en sus redes sociales.

Julieta Gallego, quién era la fallecida promesa del atletismo español

Nacida en 2002, la joven se dedicaba al salto largo y era consideraba una de las promesas de la disciplina en España.

Representante del club AD Sprint de Madrid, logró su mejor marca (5,90 metros) en el Campeonato Nacional Sub 23 en 2023.

Anteriormente su registro fue de 5,45m en el torneo autonómico madrileño, destacándose también en pruebas de velocidad.

El fatal accidente se generó por la colisión de dos trenes de las compañías Renfe e Iryo, el que se dio en principio a una alta velocidad.

Además de los 69 fallecidos, cifra que podría ir en aumento de acuerdo a los equipos de emergencia, se reportaron centenares de heridos.