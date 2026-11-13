Chocó en estado de ebriedad: Cuánto cuesta el auto que deberá pagar Leandro Hernández

Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, confirmó que el futbolista de Colo Colo deberá pagar el vehículo que colisionó el pasado 8 de noviembre.

Gran repercusión generó el choque en estado de ebriedad de Leandro Hernández, futbolista de Colo Colo que impactó su vehículo con otro automóvil el pasado 8 de noviembre en Providencia.

El delantero protagonizó el accidente la madrugada de dicha jornada, horas antes de que el Cacique se consagrara campeón de la Liga de Primera.

Tras quedar con firma mensual, arraigo nacional y retención de su licencia de conducir, desde el club confirmaron que el joven de 21 años deberá hacerse cargos de los costo de la máquina.





El valor del automóvil que chocó Leandro Hernández

Hernández chocó un Jetour T1 PHEV 2026, un SUV híbrido enchufable que cuenta con seis airbags para proteger al conductor y sus pasajeros.

Según el sitio web de la compañía, el vehículo tiene un valor de casi $30 millones, monto que en esta ocasión deberá cancelar Hernández.

“Va a tener que pagarlo. Va a ser parte del costo que va a tener que asumir”, comentó Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, sobre la situación del ariete.

El dirigente también adelantó que habrá una reunión con el jugador para analizar la situación, manifestando que “más allá de un tema profesional, podían haber habido muertos, podía haber habido una tragedia”.

“Nosotros lo único que queremos es ayudarlo. Si bien es cierto es un futbolista, hay una persona detrás y eso es lo que nos interesa”, agregó.

Así quedó el automóvil de Leandro Hernández