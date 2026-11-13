Alejandro Tabilo vs Thiago Tirante: Hora y dónde ver EN VIVO semifinales del ATP 250 de Estocolmo

Alejandro Tabilo disputa este viernes las semifinales del ATP 250 de Estocolmo, instancia en la que se mide al argentino Thiago Tirante.

Alejandro Tabilo (31°) tiene un tremendo desafío este viernes, chocando ante el argentino Thiago Tirante (51°) por las semifinales del ATP 250 de Estocolmo.

Tras la buena victoria sobre el estadounidense Alex Michelsen (35°) en la ronda anterior, el zurdo se mide al argentino buscando dar un nuevo paso hacia el título.

De ganar, el chileno alcanzará su segunda final de la temporada luego de estar en la definición por el título en el ATP 500 de Río de Janeiro en febrero.





¿Dónde ver EN VIVO el partido de Alejandro Tabilo vs Thiago Tirante?

El partido de Alejandro Tabilo ante Thiago Tirante será transmitido en vivo y online por la plataforma de streaming Disney +.

Para poder ver el encuentro, debes ingresar a la aplicación con tu respectivo usuario y clave.

Hora del partido entre Tabilo y Tirante por el ATP 250 de Estocolmo

El duelo del nacional contra el trasandino inicia aproximadamente a las 10:00 horas de Chile de este viernes 13 de noviembre.

El escenario es la Cancha Central del Royal Tennis Hall de Estocolmo, Suecia, donde se espera un gran marco de público.

El historial favorece al N°1 de Chile, que ha ganado los dos partidos que han disputado este 2026. El primero fue en los cuartos de final de Río de Janeiro y luego en los octavos de Santiago, ambos en arcilla.