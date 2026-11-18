La noticia la dio a conocer el creador de contenido Diego González a través de sus redes sociales. “Descansa en paz, mi viejita más linda”, expresó.

La música urbana está de luto tras la muerte de Pilar Díaz, conocida como la “Fixa” Pilar, a sus 61 años este miércoles 18 de noviembre.

La noticia la confirmó el creador de contenido Diego González a través de sus redes sociales, donde publicó un sentido mensaje de despedida.

“Descansa en paz, mi viejita más linda, te amo. Los mejores recuerdos y consejos contigo. Nos vemos pronto, mucha fuerza a la familia.”, expresó. “Que no se vaya nadie más Diosito”.

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La “Fixa” Pilar era reconocida por su incursión en la música urbana, con canciones como “Mambito de Barrio” y “Envidia”.

Gracias a sus apariciones junto a otros artistas, se convirtió en una figura viral y comenzó a ser apodada como la “tía” o “mamita” del género.

Días antes de conocerse su fallecimiento, se rumoreó sobre su estado de salud en redes sociales. Sin embargo, hasta el momento no se ha informado la causa de su muerte.