El Centro Cultural Gabriela Mistral comunicó que sostuvo una reunión con el comandante de la Primera Comisaría de Santiago para presentar una denuncia sobre lo ocurrido en sus dependencias.

El Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM) se refirió a la detención de un grupo de jóvenes registrada esta jornada, cuando Carabineros irrumpió en la cafetería que se encuentra al interior del recinto.

La intervención policial se generó en el contexto de la marcha convocada por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) que se realizaba durante la tarde en la Alameda.

Mediante un comunicado, el GAM condenó la manera en que Carabineros efectuó la persecución y lamentó que la situación haya afectado a sus trabajadores y visitantes.

En los videos registrados del momento, se escucha cuando una de las personas encargadas del local le gritó a los funcionarios policiales que no podían utilizar gas pimienta en el recinto privado.

“El uso de agentes químicos en Plaza Oriente afectó directamente a trabajadores de GAM, un locatario de la Feria de Antigüedades y una guardia de la empresa de seguridad”, detalló el GAM.





En su declaración, el centro cultural aseguró que ha “mantenido contacto directo con quienes resultaron afectados, facilitando su regreso a sus hogares y ofreciéndoles apoyo médico“.

“Rechazamos cualquier actuación que ponga en riesgo su integridad y manifestamos nuestra profunda preocupación por las circunstancias en que se desarrolló esta intervención”, añadió sobre el actuar de Carabineros.

En ese sentido, el GAM comunicó que sostuvo una reunión con el comandante de la Primera Comisaría de Santiago, instancia en la que se presentaron los antecedentes de lo ocurrido.