18/ 11/ 2026 14:04

“Acá las gas pimienta no”: carabineros detienen a jóvenes dentro de cafetería del GAM

Algunos disturbios se generaron en la marcha convocada por la Confech y la CUT en la Alameda, donde un grupo de jóvenes ingresó hasta el café ubicado al interior del GAM y algunos fueron detenidos por Carabineros en el recinto. Ahí, y mientras uno de los jóvenes evitaba ser sacado por los uniformados, una de las personas encargadas del local le gritó a los funcionarios policiales que no podían utilizar gas pimienta en el recinto privado.