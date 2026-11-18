Las parlamentarias de oposición justificaron su postura al explicar que no consideran al ministro de Justicia, Fernando Rabat, un “interlocutor válido”.

Un grupo de parlamentarias de oposición abandonó la sesión de este miércoles en la comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara, debido a la asistencia del ministro de Justicia, Fernando Rabat.

Quien explicó la decisión de retirarse fue la diputada Consuelo Veloso (FA), que apuntó a la polémica por la firma de los decretos de rebajas de condenas.

Junto a ella, también dejaron la sesión en modo de protesta, las diputadas Emilia Schneider (FA), Constanza Schonhaut (FA), Sofía González (PC) y Carolina Cucumides (Ind-PS).

En ese contexto, la frenteamplista enfatizó en que su postura se debe a que no consideran al secretario de Estado un “interlocutor válido”.





“Si bien como siempre está la disposición a dialogar, creo que esta vez no será posible, ya que hay un interlocutor que no parece ser válido “, planteó Veloso.

Asimismo, la diputada agregó que “estaríamos disponibles a conversar con otro representante, pero hay una persona que tiene una responsabilidad política importante respecto a la liberación anticipada de violadores y narcotraficantes”.

“Creo que eso dificulta cualquier tipo de diálogo, por lo tanto, vamos a retirarnos de la sesión“, concluyó Veloso previo a levantarse de su asiento para abandonar la sala.

Mira el momento en que las diputadas abandonaron la comisión por Rabat