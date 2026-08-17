El organismo emitió una alerta para este martes 18 agosto en una región del norte de Chile ante la posibilidad de lluvias. También se podría presentar caída de nieve en algunos sectores.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alarma meteorológica por nuevas precipitaciones para una región del norte del país.

El organismo anunció esta tarde la activación de la medida debido a “precipitaciones intensas” para algunos sectores de la región de Antofagasta.

La autoridad mantendrá la alarma desde la madrugada del martes 18 agosto hasta la noche del mismo día.





También se activó una alerta meteorológica para la misma región debido a que se podrían presentar nevadas moderadas durante la jornada.

Según indicó la DMC, la precordillera en el sector Minera Escondida al sur será el punto que se verá más afectado.

Sectores afectados y montos estimados

Región de Antofagasta: