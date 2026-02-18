El crudo análisis de tenista español por serie de Copa Davis ante Chile: “De lo peor...” - Chilevisión

La serie de Copa Davis entre Chile y España comienza a tomar color y ya es analizada por los jugadores europeos, donde uno de ellos reconoció que no es nada cómodo enfrentar a nuestro país.

Se trata de Jaume Munar (37°), quien adelantó que habrá muchas dificultades a la hora se chocar con los pupilos de Nicolás Massú.

"La realidad es que enfrentarse a Chile, por condiciones, viajes y situación en el calendario, es de lo peor que te puede pasar", comentó.

En diálogo con el medio Punto de Break, el hispano confesó que pretende estar en la serie. "Tengo claro que quiero estar, si el capitán lo considera oportuno. Creo que la Copa Davis te engrandece como deportista en muchos sentidos", señaló.

"El calendario es largo, queda mucho y yo no sé lo que puede pasar de aquí a septiembre, pero por mi parte tengo claro que quiero jugar", añadió.

¿Cuándo juegan Chile y España por Copa Davis?

Chile y España se medirán por Copa Davis entre el 18 y 19 de septiembre de este año, llave que es válida por la segunda ronda de las Qualifiers.

El combinado nacional será local en esta ocasión, por lo que espera aprovechar la cancha y la presencia del público.